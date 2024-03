Dia, la Salernitana mette fuori rosa l’attaccante e chiederà una multa pari alla metà del suo stipendio

Esplode il nuovo caso Dia, che proprio nella gara di ieri contro l’Udinese si è rifiutato di entrare in campo negli ultimi otto minuti di partita per dare il suo contributo. Il tecnico della Salernitana aveva commentato così l’atteggiamento dell’attaccante: “Da oggi prenderemo in considerazione. Ne prendo atto con la società, credo che sia una scelta definitiva”. Il presidente Iervolino non ha preso bene questo rifiuto, agendo nell’immediato e in maniera netta: il senegalese sarà messo fuori rosa e non sarà più a disposizione di Fabio Liverani; inoltre, la Salernitana chiederà al Collegio Arbitrale che vi sia applicata una maxi multa nei confronti del proprio tesserato, che corrisponderebbe alla metà dello stipendio (poco meno di 2 milioni di euro) fino al termine di questa stagione.

