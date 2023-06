Corriere dello Sport, Dia il profilo preferito da Italiano, ma Retegui è più vicino

Secondo quanto scritto stamattina dal Corriere dello Sport, Vincenzo Italiano avrebbe già fatto la sua scelta e avrebbe individuato in Dia il profilo perfetto per ricoprire il ruolo di prima punta nella sua Fiorentina. Boulaye Dia, dopo l’ultima stagione in Serie A, ha sviluppato l’interesse di molti club, tra cui l’Inter, dunque la trattativa con la società campana sarà molto difficile. Il ragazzo ha una clausola rescissoria di 25 milioni, una cifra che difficilmente la Fiorentina riuscirà a raggiungere. Sul taccuino di Pradè spunta dunque un altro nome, quello di Mateo Retegui, attaccante del Tigre e della nazionale italiana. Il ragazzo italo-argentino rappresenta una pista che si potrebbe scaldare nei prossimi giorni; il prezzo si aggira attorno ai 15 milioni e la volontà del giocatore di giocare in Serie A potrebbe abbassare ulteriormente il prezzo del cartellino. Resiste la pista Nzola, vecchio pallino di Vincenzo Italiano.