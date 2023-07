Scrive La Gazzetta dello Sport, non è un mistero il concreto interesse della Fiorentina per Boulaye Dia, che potrebbe fare il jolly, ovvero giocare sia come prima punta che come attaccante esterno, come Kouamé. Saponara ha lasciato i viola, Gonzalez resta la stella. Su Ikoné ci sono le sirene arabe. In caso di addio idea Orsolini, Ngonge o Lukebakio.

