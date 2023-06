Repubblica, la ricerca dell’attaccante continua: Dia e Nzola sono i preferiti

Nell’edizione odierna della Repubblica, si continua a insistere sulla ricerca del centravanti, che tormenterà il club viola ancora per molto. In questo momento, i due nomi più caldi sono quelli di Dia e Nzola. Per quanto riguarda il primo, probabilmente la Fiorentina sta lavorando sottotraccia per portarlo a Firenze prima del ritiro al Viola Park; ma la trattativa non è facile, il prezzo del cartellino supera i 20 milioni, la clausola è di 25. Il fattore economico gioca a favore di Nzola, retrocesso in B con il suo Spezia, è pronto a rilanciarsi in Serie A; il prezzo si aggirerebbe intorno ai 6-8 milioni, ma la qualità tecnica di Boulaye Dia lo rende il prescelto del mister Vincenzo Italiano. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni con l’inizio ufficiale del mercato, programmato per domani 1 luglio.