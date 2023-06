Corriere dello Sport: “Fiorentina su Dia, idea Cabral come contropartita. Italiano vuole lui”

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, la Fiorentina per rinforzare il suo attacco ha scelto Boulaye Dia. Il centravanti della Salernitana piace da mesi ai viola ed Italiano ha chiesto alla società di affondare il colpo. Come contropartita, la Fiorentina inserirebbe Arthur Cabral, sperando di abbassare il prezzo. Dia verrà riscattato per 12 milioni. La concorrenza è ampia con Napoli e Lazio alla finestra.

