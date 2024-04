Le probabili di Salernitana-Fiorentina: Italiano farà turnover, pronto Kouamé centravanti al posto di Belotti

Archiviati i quarti di finale di Conference League, è già tempo di pensare al campionato per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questa settimana, i viola affronteranno la Salernitana che non vince da dicembre e che è il fanalino di coda di questa Serie A.

In vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia, mister Italiano potrebbe presentarsi all’Arechi con un 11 titolare inedito, figlio di un maxi turnover. Davanti a Terracciano sono pronti a tornare nella linea difensiva Faraoni (in ballottaggio con Kayode) e Parisi, così come al centro Quarta con Ranieri. A centrocampo dovrebbe essere preservato Arthur in favore di Maxime Lopez, mentre è prevista staffetta tra Mandragora e Duncan. Dubbio Bonaventura sulla trequarti, si scalda Beltran, dovrebbe rifiatare Belotti e con Nzola non al meglio toccherebbe a Kouamé far da centravanti, con Ikoné e Sottil favoriti invece per una maglia sulle corsie.

Sponda Salernitana, l’emergenza senza fine è destinata a continuare. Se ormai le speranze di salvezza sono ridotte al lumicino (in caso di sconfitta con i viola potrebbe arrivare la certezza matematica di retrocessione), la situazione infortunati non aiuta minimamente. Manolas e Boateng potrebbero finire in panchina, mentre a centrocampo saranno out Kastanos, Coulibaly e Maggiore, con Basic che solo domani effettuerà il provino decisivo. E così, davanti a Costil, spazio a Pierozzi, Pirola, Gyomber e Bradaric, con l’inedito tandem Martegani–Legowski in mediana e Zanoli e Tchaouna larghi con licenza di offendere. Dietro l’unica punta (Simy favorito su Ikwuemesi) ci sarà Candreva. Non convocato Dia.

Salernitana (4-4-1-1): Costil; Pierozzi, Gyomber, Pirola, Bradaric; Martegani, Legowski, Zanoli, Tchaouna; Candreva; Simy.

Fiorentina ( 4-3-2-1): Terracciano; Parisi, Quarta, Ranieri, Faraoni; Lopez, Duncan, Beltran; Ikoné, Sottil; Kouamé. Lo riporta TMW.

