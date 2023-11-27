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Lotito attacca la Salernitana: "Abbiamo perso giocando 11 contro 1, loro hanno solo Candreva"

E' furioso il presidente della Lazio Claudio Lotito dopo il ko della sua squadra contro la Salernitana, nell'anticipo di sabato. Il numero uno biancoceleste ha scelto le pagine de Il Messaggero per ma...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 novembre 2023 15:32
Lotito attacca la Salernitana: "Abbiamo perso giocando 11 contro 1, loro hanno solo Candreva" -
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As Roma 02/02/2020 - campionato di calcio serie A / Lazio-Spal / foto Antonello Sammarco/Image Sportnella foto: Claudio Lotito

E' furioso il presidente della Lazio Claudio Lotito dopo il ko della sua squadra contro la Salernitana, nell'anticipo di sabato. Il numero uno biancoceleste ha scelto le pagine de Il Messaggero per mandare un messaggio forte alla squadra, a Maurizio Sarri e all'ambiente:

"Abbiamo perso una partita undici contro uno (l'ex Candreva, ndr) e non si può continuare così. Serve una svolta subito o salteranno delle teste molto presto. Io sto in Molise per un convegno, ma ho dato le indicazioni a Fabiani, che sa cosa fare e ha carta bianca su tutto", il pensiero di riportato di Lotito.

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