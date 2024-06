Da Salerno: “Oggi Candreva potrebbe dire addio alla Salernitana. Su di lui Como, Fiorentina e Monza”

Oggi Antonio Candreva potrebbe dire addio alla Salernitana. Fissato ad oggi il limite consentito per pagare una penale che consentirà al club di liberarlo. Secondo quanto riporta Tuttosalernitana.com, l’ex Inter, Juve e Lazio potrebbe lasciare la Campania e restare comunque in Serie A, poiché alcuni club hanno manifestato interesse nei suoi confronti.

In primis ci sarebbe una neopromossa, nonché il Como, che certamente ha già dimostrato di aver intenzione di rimanere nella massima serie rinforzando la sua rosa, offrendogli la possibilità di dare il suo contributo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Poi ci sarebbe anche il Monza, che ha manifestato interesse per lui anche nelle precedenti sessioni di mercato ed anche nelle scorse settimane. In questi giorni i brianzoli potrebbero muoversi per tentare di aggiudicarselo. Infine, ci sarebbe anche la Fiorentina: il club viola può offrirgli anche una vetrina europea, considerando i prossimi impegni in Conference League. I viola vogliono allargare la propria rosa e valuta un giocatore di esperienza come lui.

