Bentornata Fiorentina, finalmente concreta. Con la Roma serve una conferma, domenica lo scontro diretto 

Bentornata, Fiorentina. Bella, come non si vedeva da un po’. Concreta, finalmente. Soprattutto, vincente. Certo, serviranno conferme contro avversari più tosti della Salernitana e già la Roma (rimasta a +1 dopo la vittoria di Reggio Emilia), domenica, offrirà risposte più precise. Uno scontro diretto, nel quale i viola dovranno cercare di dar seguito a questi tre punti per ribadire che si, quest’anno, possono giocarsi qualcosa in più della Conference. Intanto però, gli uomini di Italiano ieri hanno fatto quello che dovevano. Lo scrive il Corriere Fiorentino.