Psicodramma Sassuolo! Passa da 0-2 a 2-2 contro la Salernitana e adesso la serie B è ad un passo

Partita pirotecnica all’Arechi fra Salernitana e Sassuolo, col risultato finale che è di 2-2. Dopo il vantaggio per 2-0 dei neroverdi nel primo tempo, nella ripresa gli uomini di Colantuono entrano in campo con spirito diverso e trovano prima il 2-1 su rigore, quindi il pareggio in pieno recupero.Il primo tempo è tutto di stampo neroverde, con la Salernitana che si fa vedere solo con una iniziativa di Ikwuemezi controllata da Consigli. Poi via allo show del Sassuolo: prima viene annullato un gol a Pinamonti, poi è Armand Laurienté a festeggiare per il vantaggio dei suoi, col francese che segna la sua seconda rete stagionale in campionato su assist di Nedim Bajrami. Proprio l’ex Empoli è protagonista del raddoppio, con Pinamonti che è bravo a sfruttare un clamoroso errore in uscita della coppia Costil-Pirola e a servire il trequartista che indisturbato fa 2-0 prima dell’intervallo.

La ripresa, dopo i fischi dell’Arechi, si apre con una Salernitana molto più volitiva e brava a trovare subito il gol del 2-1: Doig stende Pierozzi in area di rigore, sul dischetto si presenta Antonio Candreva che con freddezza segna il 2-1. E’ la scintilla che sblocca la Salernitana, che nei minuti successivi macina gioco e trova diverse buone occasioni ma il Sassuolo regge. Almeno fino al 92′, quando Zanoli recupera palle e mette dentro per Giulio Maggiore che da pochi passi segna il gol del 2-2. Ovvero il risultato con cui si chiude la sfida dell’Arechi. Lo scrive TMW