Kouamé apre le marcature, Ikoné chiude i conti, Salernitana ko. Viola che si riavvicina alla zona Europa

All’11’ primo squillo della Fiorentina, Ikoné si presenta al match con un tiro debole dalla distanza. Al 38’ ottima chance per la Salernitana, Sambia sbaglia la conclusione poi Basic tira debolmente. Poco più tardi tiro debole a giro sul primo palo di Ikoné, Ochoa para senza problemi. Al 41’ Sottil chiede un calcio di rigore ma Fazio aveva le braccia dietro la schiena e non l’ha poi toccata con il braccio. Al 42’ occasione clamorosa sbagliata da Ikoné che non lascia il pallone a Ranieri, che è furibondo. Al 45’ tanto nervosismo in campo, faccia a faccia tra diversi giocatori, Sottil il più nervoso. Ammonito lui e Basic. Un primo tempo con zero emozioni all’Arechi di Salerno.

Al 46’ grandissima occasione per Sottil che scappa e poi davanti alla porta spreca, Ochoa chiude. Al 47’ ammonito Ranieri per fallo su Pierozzi. Al 60’ ammonito Candreva che salterà il prossimo turno contro il Frosinone. Al 65’ cross sul secondo palo di Kayode, Sambia chiude in angolo e mette fuori causa Sottil. Al 70’ fuori Castrovilli e Lopez, dentro Kouame e Arthur. Al 76’ altra chance per la Fiorentina, Kouame si fa ipnotizzare da Ochoa. Al 77’ ammonito Quarta per fallo su Tchaouna. Al 79’ cross dentro di Ranieri incornata vincente di Kouame. All’82’ fuori Duncan e Kayode, dentro Mandragora e Faraoni. All’86’ fuori Barak, dentro Milenkovic. All’89’ Kouame dentro per Sottil che viene fermato in angolo. Al 95′ Mandragora per Ikoné che firma il 2-0.