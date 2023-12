Nazione, una Fiorentina forte annienta una piccola Salernitana: ripartito il treno per l’Europa

Tre punti di forza da parte della squadra di Vincenzo Italiano che stendono la squadra di Pippo Inzaghi con un netto 3 a 0. Apre le danze Beltran, dopo un calcio di rigore netto per fallo di Fazio su Arthur. L’argentino si sblocca e dà il via alla festa viola. Poco dopo, ecco che entra in cattedra Sottil che zittisce il Franchi dopo un gol spettacolare. Nella ripresa, ci pensa il solito Bonaventura a trovare la via del gol e a chiudere i conti. Una Fiorentina forte, annienta una piccola Salernitana. Il treno per l’Europa è ripartito. Lo scrive La Nazione.

