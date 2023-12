Gazzetta, Fiorentina brava ma la Salernitana ha perso negli spogliatoi, ancora prima di scendere in campo 

Non c’è stata partita. Lo racconta il risultato, ma ancor di più l’analisi di quanto accaduto al Franchi. Nel corso della stagione tanti incontri finiscono con un punteggio largo, ma sono pochi quelli in cui le differenze di valori emergono in modo così netto e non si ha mai la percezione di un seppur tenue equilibrio. Brava la Fiorentina, che ha affrontato la gara con lo spirito giusto, pessima la Salernitana che prima di cercare i motivi tattici e tecnici della sconfitta dovrà interrogarsi sull’approccio tragicamente molle. Nel tremebondo avvio Pippo Inzaghi ha mostrato la propria incredulità a chi era con lui in panchina, ha urlato, ha provato invano a svegliare una squadra che ha perso prima ancora di scendere in campo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

