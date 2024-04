PAGELLE FIORENTINA: KOUAMÈ SI FA PERDONARE, SOTTIL SPRECONE. RANIERI ASSIST, IKONÈ GOL

Terracciano SV Partita da spettatore, nessuna parata nè intervento

Kayode 6,5 Spinge ogni volta che ne ha la possibilità, in fase difensiva non si fa superare. Treno con potenza

Quarta 6,5 Non soffre mai le offensive granata, bravo anche a inserirsi senza palla creando spazi

Ranieri 6,5 Non sbaglia nessun intervento difensivo, prezioso l’assist per Kouamè con un bel cross. Ancora una volta manda platealmente a quel paese un proprio compagno di squadra. Questa volta è toccato a Ikonè.

Parisi 5,5 Impreciso. Non gioca una gara negativa ma sbaglia sempre la giocata finale. Nel primo tempo dopo una buona imbucata non serve la palla all’indietro con due giocatori viola libera ma decide di andare centralmente sul portiere. Si ripete anche nel secondo tempo con errori simili

Maxime Lopez 5,5 L’unico errore è quando si fa saltare da Basic con un tunnel. Per il resto gioca una gara ordinata senza spunti

Duncan 6 Partita senza grandi spunti ma cerca di bucare più volte la difesa granata con giocate però senza grande successo ma ci mette dinamismo e voglia

Castrovilli 6 Voto di incoraggiamento perchè il primo tempo non è assolutamente negativo. Ci mette corsa, geometria, è dentro la partita e non è facile perchè torna a giocare dopo 1 anno. Cala sul finale della sua gara ma ci sta

Ikonè 6,5 Massacrato da Ranieri perchè nel primo tempo si mangia un gol, dove sceglie di tirare anzichè servire il difensore. Prova sempre l’uno contro uno e cerca di essere pericoloso ogni volte che ne ha la possibilità. Segna sul finale e si riprende la sua rivincita per l’errore nel primo tempo

Sottil 5 Bel duello con Pierozzi, spesso riesce anche a sgusciare ma il problema è che quando scappa via, non conclude nulla. Clamorosa l’occasione sprecata all’inizio del secondo tempo dove è da solo davanti al portiere ma tira troppo debolmente. Anche sul finale perde sempre il momento giusto per essere pericoloso come meriterebbe

Barak 5,5 Nel primo tempo si vede poco, è sempre troppo lento ma l’aspetto positivo è che è un punto di riferimento per i compagni che lo trovano sempre e lui sa gestire la palla con intelligenza. Gioca centravanti per oltre 70 minuti quindi ci sta qualche difficoltà

Arthur 6 Gira la palla e aiuta la squadra a non perdere mai il possesso

Kouamè 7 Pronti via e si trova da solo davanti al portiere ma tira troppo male e sciupa tutto. Poi si fa perdonare con un bel colpo di testa che regala la vittoria alla Fiorentina

Mandragora 6,5 Entra in tempo per battagliare, costringere Ochoa ad una grande parata e poi intelligentemente fa l’assist per Ikonè

