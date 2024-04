FORMAZIONE FIORENTINA: TITOLARE CASTROVILLI, IL CENTRAVANTI LO FA BARAK

Fiorentina che scende in campo allo stadio Arechi di Salerno alle ore 18 per la gara contro la Salernitana. Italiano deve fare a meno di Nzola (problemi personali), Belotti (indurimento del quadricipite), Beltran (problema alla caviglia), Bonaventura (problema alla caviglia) Comuzzo (influenzato) e Nico Gonzalez (riposo) che sono rimasti a Firenze perchè non al meglio delle condizioni anche in vista della gara di mercoledi contro l’Atalanta. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

Terracciano, Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi, Maxime Lopez, Castrovilli, Duncan, Ikonè, Barak, Sottil,

IL PRONOSTICO DI BEHRAMI PER SALERNITANA-FIORENTINA