La Fiorentina schianta la Salernitana e torna in zona Europa. Prima gioia in A per Beltran

Al 2’ Beltran prende palla in profondità ma temporeggia troppo e non riesce più a colpire in porta dunque allarga su Sottil che viene murato, pallone che finisce a Beltran che prova la conclusione che viene ribattuta. Al 4’ Beltran per Arthur che viene calciato in area. Dal dischetto Beltran firma l’1-0. Primo gol in maglia viola in Serie A. Al 7’ miracolo di Costil sul colpo di testa di Ikoné. Al 16’ tiro di Bonaventura ribattuto, Duncan prova la conclusione salva in angolo Costil. Al 17’ grande perla di Sottil, traversa-palo-gol e 2-0 Fiorentina. Al 23’ Duncan prova la conclusione ma colpisce male il pallone. Al 27’ chance per Ikone sul passaggio di Bonaventura. Al 29’ Mazzocchi rischia l’autogol salva Costil. Al 34’ Beltran trova lo spazio e va a calciare, palla fuori.

Al 48’ Ikwuesi colpisce la traversa, si salva la Fiorentina. Al 52’ ancora Costil su Arthur. Al 56’ Bonaventura cala il tris. All’80’ Bradaric va al tiro, Terracciano risponde presente. All’84’ conclusione centrale di Nzola.