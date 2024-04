Gianni Petrucci finisce in una scarpata con la propria auto, è in gravi condizioni

Il presidente della Federbasket Gianni Petrucci è rimasto vittima di un incidente stradale a Roma mentre viaggiava assieme alla moglie. Le sue condizioni sarebbero serie: Petrucci, 79 anni, già presidente del Coni per 14 (dal 1999 al 2013), prima di tornare a guidare il basket italiano da dove proveniva, è finito con la macchina in una scarpata mentre stava andando a Valmontone. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente e anche se alla guida ci fosse lo stesso Petrucci o l’autista. Soccorso, è stato trasportato all’ospedale San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto a una serie di esami, anche alla testa: Petrucci in ogni caso non sarebbe in pericolo di vita ed è lucido. La moglie, invece, è ricoverata all’ospedale di Tor Vergata: per lei solo contusioni. Quattro mandati alla guida del Coni, prima e dopo n.1 nel basket, ma non solo: commissario straordinario della Figc nel 2000-2001, per un breve periodo vice presidente della Roma, a gennaio era stato nominato vicepresidente della Salernitana di cui era già componente del cda per decisione del presidente Danilo Iervolino.

