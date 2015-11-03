Notizie Petrucci Fiorentina

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Gianni Petrucci finisce in una scarpata con la propria auto, è in gravi condizioni

06 aprile 2024 21:21

Petrucci: "Stadi? Ci si attacca a cavilli per non far nulla. Franchi? Non si può condannare Firenze e la Fiorentina"

04 dicembre 2020 09:55

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