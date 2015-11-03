Notizie Petrucci Fiorentina

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Gianni Petrucci finisce in una scarpata con la propria auto, è in gravi condizioni
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04 dicembre 2020 09:55
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