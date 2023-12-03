Scontri tra tifosi di Fiorentina e Salernitana in Viale dei Mille prima della partita, la polizia è intervenuta

Tensione prima di Fiorentina-Salernitana tra i tifosi di entrambe le squadre a due passi dallo stadio Franchi

Non ci sono buoni rapporti tra tifosi della Fiorentina e quelli della Salernitana. La bomba carta dell'Arechi (LEGGI QUI LA STORIA) è una ferita ancora non rimarginata. Prima della partita del Franchi, giocata alle 15, i tifosi delle due squadre sono entrate in contatto in Viale dei Mille, a due passi dallo stadio e dal settore ospiti. Un contatto per fortuna non avvenuto per intero grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Come dimostrano le immagini di Welcome To Florence

RANIERI NON CI STA

https://www.labaroviola.com/ranieri-non-ci-sta-non-si-puo-dare-il-rosso-con-il-var-per-un-fallo-del-genere-non-so-nemmeno-se-fosse-fallo/232014/