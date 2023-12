Corriere dello Sport esalta la Fiorentina: “É tornata e sta voltando verso la Champions League”

È tornata la Fiorentina che entusiasma in campionato e che ora sta volando verso la Champions (è -1 da Napoli e Roma), è sparita la Salernitana che pensava di aver ripreso il campionato. E’ successo tutto insieme, dentro 90 minuti di un solo colore, quello viola, tutto il bene da una parte, tutto il male dall’altra. E’ stata così clamorosa la distanza tecnica, tattica, fisica e soprattutto mentale fra le due squadre che i meriti di una si confondono per forza con i demeriti dell’altra. Tanto per chiarire che razza di partita si è giocato al Franchi basta il dato dei primi 20′: 2-0 per la Fiorentina con 9 tiri a 0, con altre 4 palle-gol a zero. Finirà 3-0 e, udite udite, con Gonzalez a riposo in panchina. Lo scrive il Corriere dello Sport.