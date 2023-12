I tifosi della Juventus copiano il coro della Curva Fiesole. Cantano: “Ma come fate senza reddito”

Come al solito i tifosi della Juventus guardano i tifosi della Fiorentina e prendono spunto dalla loro genialità. È quello che è accaduto dopo Juventus-Napoli dove i tifosi bianconeri hanno cantato ai napoletani il coro: “Ma come fate senza reddito”. Coro che è stato fatto per la prima volta dalla Curva Fiesole ai tifosi campani della Salernitana in occasione della sfida del Franchi della scorsa giornata ci campionato. Ricordiamo che il coro è un semplice sfottò goliardico e non ha nulla a che vedere con discriminazione e offese nè personali nè territoriali.

