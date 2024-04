Ikonè: “Vogliamo vincere, non bisogna scegliere tra Conference e Coppa Italia. A Ranieri ho detto…”

Ikonè ha parlato a Dazn dopo la vittoria della Fiorentina contro la Salernitana, queste le sue parole:

“Ranieri nello spogliatoio mi ha detto di essere solo. È stata una situazione veloce, quando siamo in partita siamo un po’ tutti arrabbiati. Ma passa velocemente. Avevamo bisogno di vincere oggi per arrivare con fiducia a mercoledì, dobbiamo continuare così. Penso che abbiamo sempre giocato bene, è mancata la fiducia per far gol. Oggi abbiamo dimostrato che possiamo sempre fare bene. Non scelgo tra Conference League e Coppa Italia perchè io voglio vincere e dobbiamo giocare per vincere sempre”

