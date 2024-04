Fiorentina a Salerno rimaneggiata ma con l’obbligo di non sottovalutare la partita

Salernitana-Fiorentina è una sfida tra due formazioni che ormai forse hanno poco da chiedere al campionato, se non una chiusura migliore possibile. I campani sono senza speranze di salvarsi da tempo, i viola sono in corsa sia in Coppa Italia sia in Conference League, con la semifinale di ritorno della prima in casa dell’Atalanta che incombe. In Campionato le possibilità residue di raggiungere l’Europa non sono molte. Anche per questo motivo, la formazione di Vincenzo Italiano sarà estremamente rimaneggiata. Non ancora risolta la questione Dia per la Salernitana, che si affida a Candreva e Tchaouna dietro alla punta che dovrebbe essere Weissman in ballottaggio con Ikwuemesi. Mancano Gyomber, Manolas e Boateng, difesa abbastanza obbligata e guidata da Fazio. La Fiorentina lascia a casa quasi tutti gli attaccanti, out Belotti, Beltran e Nzola, quindi davanti Kouamé e dietro di lui Barak visto che è out anche Bonaventura. Convocati i Primavera Biagetti, Caprini e Sene.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Pellegrino, Fazio, Pirola; Zanoli, Legowski, Basic, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Weissman. All. Colantuono.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martínez Quarta, Ranieri, Parisi; López, Duncan; Ikoné, Barák, Sottil; Kouame.

Fonte calciomercato.com

