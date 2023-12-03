"Ma come fate senza reddito" il coro ironico della Curva Fiesole ai tifosi della Salernitana a Firenze

Il calcio è fatto anche di sfottò e goliardia tra tifosi di squadre avversarie. Il coro nel primo tempo di Fiorentina-Salernitana fatto dalla Curva Fiesole fa parte di questa categoria. Infatti i tifo...

Il calcio è fatto anche di sfottò e goliardia tra tifosi di squadre avversarie. Il coro nel primo tempo di Fiorentina-Salernitana fatto dalla Curva Fiesole fa parte di questa categoria. Infatti i tifosi viola hanno cantato: "Ma come fate senza reddito?" indirizzato ai tifosi della Salernitani presenti allo stadio Franchi di Firenze e in riferimento al reddito di cittadinanza, ormai tolto, che vedere nei principali fruitori proprio i cittadini campani.

LEAO PRENDE IN GIRO MARIANELLA DOPO IL GOL DI JOVIC

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