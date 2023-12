Leao prende in giro Marianella, aveva detto: “Se il Milan aspetta il gol di Jovic, aspetta un bel po”

Vince il Milan e segna Jovic. Prima della partita il telecronista di Sky Sport, Massimo Marianella, ha detto: “Se il Milan aspetta i gol di Jovic rischia di aspettare un bel po”. Questo commento non è passato inosservato dallo stesso Leao che ha condiviso questa frase dopo la partita contro il Frosinone, partita che ha visto il gol proprio di Luka Jovic. Un modo per prendere in giro Marianella per la frase detta, smentita proprio dal gol del serbo

