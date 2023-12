Dall’Inghilterra piovono critiche su Amrabat: “Come può essere titolare in Champions?”

Sofyan Amrabat è sempre più al centro delle critiche in Inghilterra. Le sue prestazioni non stanno continuando a non convincere non soltanto i tifosi del Manchester United, ma anche ex giocatori di Premier League come Paul Marson. L’ex centrocampista dell’Arsenal e dell’Aston Villa ha “stroncato così” a l’ex giocatore viola: “Al Manchester United devono fidarsi di Kobbie Mainoo per giocare a centrocampo. Ha fatto un ottimo lavoro contro l’Everton lo scorso fine settimana e non so veramente perché abbiano scelto di far giocare Sofyan Amrabat contro il Galatasaray invece di schierare un giovane promettente come lui.”