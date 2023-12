Radio Bruno rivela: “Bonaventura potrebbe anche non essere convocato contro la Salernitana”

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, le condizioni di Jack Bonaventura non sono ancora delle migliori dopo il risentimento muscolare accusato dopo la gara contro il Milan, infortunio che gli ha fatto saltare anche la gara di Conference League contro il Genk. Per questo motivo Bonaventura quasi sicuramente, secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica, non scenderà in campo dal primo minuto nella gara tra la Fiorentina e la Salernitana e resta in dubbio anche la sua convocazione. Chi al suo posto? Potrebbe toccare ancora a Barak ma attenzione anche all’opzione Beltran.

LA FIORENTINA NON VUOLE SPOSTARSI DALLO STADIO FRANCHI