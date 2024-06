Gazzetta: “Monza su Candreva ma lui tentenna, è intrigato dalla Fiorentina che gioca la Conference”

Nei giorni scorsi, alla Fiorentina è stato accostato il nome di Antonio Candreva. L’esterno ex Lazio si è svincolato dalla Salernitana e adesso sta cercando una nuova opportunità in Serie A. Il Monza sarebbe molto interessato al giocatore con Galliani che lo cerca da ben due anni. Sempre il Monza vicino a chiudere per Maldini, altro obiettivo viola.

Tornando su Candreva però, la situazione sembra più complessa. Infatti, su di lui ci sono anche Como e Fiorentina. E l’attaccante sarebbe davvero intrigato dalla possibilità di essere allenato da Fabregas, ma soprattutto dalla Conference della squadra di Palladino che quindi gli darebbe un palcoscenico europeo. Riflessioni in corso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, OFFERTA PER ZANIOLO