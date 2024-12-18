Corriere dello Sport: “Biraghi al Napoli e Spinazzola alla Fiorentina, si lavora allo scambio per gennaio”

Spinazzola è ormai ai margini del Napoli

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e la dirigenza viola vuole regalare qualche innesco alla rosa di mister Palladino per proseguire un cammino fin qui straordinario. Dopo le recenti dichiarazioni del procuratore, Cristiano Biraghi, è ormai prossimo all'addio.

È in piedi lo scambio Biraghi-Spinazzola. L'ex Roma arrivato nella sessione estiva a Napoli sembra essere ormai ai margini del progetto e ha manifestato il desiderio di voler maggiore minutaggio; lo stesso discorso vale per l'ormai ex capitano viola dopo la rottura totale col proprio tecnico. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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