Cm.com rivela: "Palladino ha dato l'ok a Folorunsho, si tratta per un prestito con diritto e poi obbligo di riscatto"

Palladino gradisce il possibile arrivo di Folorunsho alla Fiorentina. La società viola valuta anche Spinazzola

Si sta per accendere il mercato di gennaio per la Fiorentina di Raffaele Palladino, che dovrà smaltire qualche esubero e puntellare la rosa con acquisti mirati, che possano aiutare la squadra a restare nelle posizioni alte del campionato italiano.

Secondo quanto rivelato da Calciomercato.com, la società viola ha aperto un dialogo con il Napoli circa 15 giorni fa, dialogo che può portare a Firenze ben due giocatori. Infatti, Raffaele Palladino ha dato il proprio gradimento al possibile acquisto di Michael Ijemuan Folorunsho. Per il classe 1998 si tratta sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. La Fiorentina valuta anche Leonardo Spinazzola che con Antonio Conte sta faticando a trovare spazio a causa del passaggio al 4-3-3.

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