Nazione: “Resta l’opzione Napoli per Biraghi. Spinazzola alla Fiorentina? Parisi verrà ceduto”

La Fiorentina continua ad essere in pressing su Spinazzola

Continua il pressing della Fiorentina su Leonardo Spinazzola del Napoli. Lo stesso giocatore ha ammesso l'interesse viola, che continua a monitorare la situazione. Tutto dipende da Cristiano Biraghi. L'ex capitano della Fiorentina continua a piacere eccome al Napoli. La pista del Bologna di Vincenzo Italiano, visto la permanenza di Lykogiannis, si è raffreddata e adesso non rimane che Antonio Conte.

Ovviamente, l'arrivo dell'ex Roma comporterebbe non solo la cessione di Biraghi ma anche quella di Fabiano Parisi. L'esterno ex Empoli piace molto al Como che lo segue da più di un mese. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-parisi-verra-ceduto-ce-il-milan-kayode-vuole-piu-minutaggio-occhio-alla-roma/283680/