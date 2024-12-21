Corriere dello Sport: “Scambio Biraghi-Spinazzola in stand-by. Il terzino del Napoli non è convinto”

Spinazzola sta facendo resistenza per restare in azzurro

Il giocatore più lontano da Firenze in questo momento è Cristiano Biraghi. Dopo le parole pronunciate da Palladino lo scorso 11 dicembre: "Biraghi non sarà convocato per scelta tecnica" e le seguenti "minacce" del suo procuratore Giuffredi, non è più stato convocato dal tecnico viola. L'addio a gennaio è ormai certo, adesso resta solo da capire quale potrebbe essere la destinazione dell'ex capitano della Fiorentina. Il classe 1992, insieme al suo procuratore, si sta guardando intorno. Al momento la pista più calda è quella che lo porterebbe a vestire la maglia del Napoli, già in questo mercato. Per la società partenopea potrebbe essere la strada più conveniente per prezzo e resa. In più il club azzurro ha messo in conto di cedere Leonardo Spinazzola e la Fiorentina potrebbe essere molto interessata all'ipotesi scambio.

La questione sembrerebbe facile da risolvere: Biraghi al Napoli e Spinazzola alla Fiorentina. Scambio secco e tanti saluti, ma la realtà è ben diversa. Il terzino ex Roma infatti starebbe facendo resistenza per rimanere in azzurro. Il rischio di non trovare ugualmente lo spazio che sente di meritare non lo entusiasma.

E allora servirà ancora un po' di pazienza, tenendo presente che la linea Firenze-Napoli resta molto calda. Sullo sfondo restano ancora aperte le piste che porterebbero Biraghi in Turchia, alla corte di José Mourinho e del suo Fenerbahce, che nei mesi scorsi ha contattato la Fiorentina per chiedere informazioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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