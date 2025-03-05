Spinazzola: "Devi stare attento a Dodo, ti può infilare in velocità. L'insidia con la Fiorentina siamo noi"

Leonardo Spinazzola, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, ha parlato del prossimo impegno di Serie A, nel quale il Napoli troverà la Fiorentina al Maradona. Queste le sue parole:"La mia posizione? È...

Leonardo Spinazzola, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, ha parlato del prossimo impegno di Serie A, nel quale il Napoli troverà la Fiorentina al Maradona. Queste le sue parole:

"La mia posizione? È come se facessi il quinto nel 3-5-2: l’interpretazione non è quella di un esterno d’attacco che si dedica solo alla fase offensiva, anzi. In fase difensiva ero in duello con Dodo. Per la prossima partita? Innanzitutto vediamo se il mister mi schiera titolare. Per quanto riguarda Dodo devi stare attento nelle ripartenze quando perdi palla e quando sei molto aperto, perché lui si può infilare con la sua velocità. È un grande giocatore, devi stare attento nell’1vs1.

L’insidia della partita con la Fiorentina? Siamo noi. L’abbiamo dimostrato: se andiamo tutti insieme a duemila, siamo davvero difficili da oltrepassare. Ma dobbiamo dare il 100%. “Se vogliamo, possiamo”