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Gazzetta: “Biraghi al Napoli? L’ostacolo è Spinazzola, la destinazione Firenze non lo convince”

La cessione di Biraghi al Napoli è l'ipotesi più concreta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2024 08:42
Gazzetta: “Biraghi al Napoli? L’ostacolo è Spinazzola, la destinazione Firenze non lo convince” -
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Sul discorso di Cristiano Biraghi, la cessione al Napoli è quella più concreta a oggi ma l'ostacolo di chiama Leonardo Spinazzola. L'ex Roma infatti, vuole lasciare Napoli e andare a giocare altrove, ma Firenze non lo convince. A sinistra c'è già Gosens e non sarebbe sicuro di fare il titolare di Palladino. Per adesso, la situazione rimane in stand-by. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

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