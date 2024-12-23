Gazzetta: “Biraghi al Napoli? L’ostacolo è Spinazzola, la destinazione Firenze non lo convince”

La cessione di Biraghi al Napoli è l'ipotesi più concreta

Sul discorso di Cristiano Biraghi, la cessione al Napoli è quella più concreta a oggi ma l'ostacolo di chiama Leonardo Spinazzola. L'ex Roma infatti, vuole lasciare Napoli e andare a giocare altrove, ma Firenze non lo convince. A sinistra c'è già Gosens e non sarebbe sicuro di fare il titolare di Palladino. Per adesso, la situazione rimane in stand-by. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-folorunsho-piace-alla-fiorentina-ma-servono-10-milioni-biraghi-e-quarta-pedine-di-scambio/281926/