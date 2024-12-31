Spinazzola-Fiorentina? Tuttosport: “Ostacolo Torino, pronta maglia da titolare. Costa 2,5 milioni”

Nonostante il forcing di Palladino, Spinazzola non convinto dall'ipotesi Fiorentina

Potrebbe esserci l'ostacolo Torino nella corsa a Leonardo Spinazzola. Il terzino (nonostante il forcing di Palladino) non sembra convintissimo di accettare la Fiorentina, visto che in maglia viola non avrebbe la certezza di giocare titolare. Un posto sicuro potrebbero invece darglielo i granata, alla ricerca di un rinforzo in una zona del campo dove Sosa non ha convinto.

Fiorentina e Napoli sembrano già d'accordo sullo scambio Biraghi-Spinazzola. Ma il campione d'Europa 2021 con la maglia azzurra frena. Si è preso un po' di tempo per riflettere, vuole giocare con continuità e se darà una risposta affermativa al Toro, inizieranno le trattative tra le due società. Inoltre la maglia granata lo alletta non poco. Il costo del cartellino tra i 2 e i 2,5 milioni. Lo scrive Tuttosport.

https://www.labaroviola.com/abodi-nuovo-fondo-per-gli-stadi-il-franchi-e-tra-i-progetti-piu-avanzati/282854/