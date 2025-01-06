Corriere dello Sport: “Spinazzola intrigato dalla Fiorentina ma Parisi che cosa vuole fare? Da capire il suo futuro” 

Spinazzola sarebbe il primo nome per sostituirlo

Lo ha detto lui, confermando le voci che di questi giorni: Leonardo Spinazzola è un obiettivo della Fiorentina di Palladino. La dirigenza viola l'ha cercato, lui è intrigato, il Napoli lo cederebbe ma l'affare non sembra essere così semplice come può sembrare. Infatti, l'ex Juventus è alla ricerca della titolarità. A Firenze ci verrebbe subito, ma davanti a Robin Gosens e Fabiano Parisi. Il suo arrivo quindi, impone una riflessione su altri giocatori. Biraghi, che piace anche al Bologna di Italiano, potrebbe fare il percorso inverso e vestire la maglia del Napoli.

E Parisi? Tutto sembra dipendere dal futuro dell'ex terzino dell'Empoli. In caso di addio, Leonardo Spinazzola sarebbe il primo nome per sostituirlo, altrimenti l'ex Roma cercherà spazio in altri lidi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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