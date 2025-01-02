Corriere dello Sport: “Duello Fiorentina-Torino per Spinazzola, l’ex Roma vuole partire a titolo definitivo”

Fra Fiorentina e Napoli procedono anche i contatti per un possibile scambio Biraghi-Spinazzola...

Non soltanto l'asse per Folorunsho, perché fra Fiorentina e Napoli procedono anche i contatti per un possibile scambio Spinazzola-Biraghi. Una situazione aperta, che vede i due club procedere nei discorsi: l'ex Roma vorrebbe partire a titolo definitivo, mentre il club vorrebbe uno scambio di prestiti con il capitano viola. Ieri non era presente all'allenamento a porte aperte ed è ormai sempre più ai margini della squadra di Palladino. I granata avrebbero messo nel mirino proprio Spinazzola, che vorrebbe giocare con maggiore continuità. Potrebbe essere un duello di mercato dei prossimi giorni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-folorunsho-fiorentina-ce-laccordo-totale-arrivera-in-prestito-con-diritto-di-riscatto-a-9-milioni/283022/