Corriere dello Sport: “Biraghi ha detto sì al Napoli. Spinazzola o Folorunsho alla Fiorentina?”

Napoli potrebbe essere la destinazione giusta per l'ex capitano viola

Le trattative tra Fiorentina e Napoli non si fermerebbero però al centrale argentino: i due club infatti starebbero chiacchierando da giorni anche su altri tre profili. Due in entrata per la Fiorentina e un altro in uscita. L'altro nome in partenza da Firenze è ovviamente quello di Cristiano Biraghi, capitano viola ormai detronizzato da Palladino e già dato sicuro partente dal proprio procuratore Giuffredi.

Napoli potrebbe essere la destinazione giusta per giocarsi le ultime carte a 33 anni. In entrata per il club viola invece i due nomi portano a Micheal Folorunsho e Leonardo Spinazzola. Con quest'ultimo lo scambio potrebbe avvenire alla pari con Biraghi, ma tutto dipenderebbe dalla voglia del 31enne ex Roma di venire a Firenze.

Dall'altra parte Biraghi avrebbe già dato il suo consenso. Insomma la strada che porta da Firenze a Napoli e ritorno molto probabilmente sarà molto trafficata a gennaio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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