“Commisso ha un grande entusiasmo. Iachini è un tecnico molto preparato – ha detto l’allenatore Mario Beretta a Radio Bruno -. Conosco bene la piazza, credo ci sia la possibilità di fare un buon lavoro. Spinazzola? Potenzialità enormi è stato sfortunato con gli infortuni. L’ho impostato io a Siena come terzino, Firenze può essere la piazza giusta per lui, può migliorare ancora. Cutrone è fortissimo in area di rigore, se giocasse con più costanza potrebbe ottenere di più. La concorrenza certo è alta”.