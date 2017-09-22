Qui Atalanta: a Firenze rientra l'azzurro Spinazzola in fascia
Una buona notizia per l'Atalanta: secondo quanto riporta il Corriere di Bergamo, infatti, per la gara contro la Fiorentina Gasperini recupera l'azzurro Spinazzola, che si riprende il suo posto in fasc...
A cura di Redazione Labaroviola
22 settembre 2017 10:40
Una buona notizia per l'Atalanta: secondo quanto riporta il Corriere di Bergamo, infatti, per la gara contro la Fiorentina Gasperini recupera l'azzurro Spinazzola, che si riprende il suo posto in fascia dopo l'infortunio che lo aveva costretto ai box.