Sono numerosi le pretendenti per Federico Chiesa, l’ultima è la Roma. Per i giallorossi il viola è l’erede di Zaniolo, la trattativa è ancora nelle fasi iniziali ma essa potrebbe avere delle contropartite per abbassare la parte cash. Oltre a Spinazzola però serviranno parecchi milioni per convincere Commisso a lasciarlo partire. Tutto dipende dagli attaccanti ora nella rosa giallorossa, se andranno o meno altrove. Lo riporta La Nazione.

