Corriere dello Sport: “Spinazzola si sta convincendo ad accettare la Fiorentina. Scambio di prestito di 6 mesi con Biraghi”

La Fiorentina sta imbastendo l'operazione di mercato con il Napoli

Non solo Michael Folorunsho, la Fiorentina prepara un’altra operazione di mercato con il Napoli che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile da intavolare. Si tratta dello scambio Biraghi-Spinazzola, con dinamiche non legate al centrocampista di Conte che ha lo stesso agente dell'ex capitano viola.

Infatti, il l'ostacolo principale sembrava la volontà di Spinazzola di non voler fare panchina anche a Firenze, visto la titolarità di Gosens. Ma con il passare dei giorni, l'ex Roma si starebbe convincendo di accettare Firenze per giocarsi le proprio carte. Lui vorrebbe trasferirsi a titolo definitivo ma Napoli e Fiorentina starebbero imbastendo un'operazione particolare. L'obiettivo è raggiungere uno scambio di prestiti per 6 mesi, di giocatori che hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2026. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-parisi-vuole-giocare-di-piu-milan-e-como-interessati-la-fiorentina-chiede-10-milioni/282827/