Corriere Fiorentino: “Biraghi ancora braccetto? Quarta e Ranieri scalpitano” 

Palladino ora ha finalmente un'intera squadra a disposizione

La Fiorentina continua la preparazione per la partita contro la Lazio, in programma domenica al Franchi. L'allenatore Palladino ha finalmente l'intera squadra a disposizione dopo la pausa per le nazionali, e l'attenzione si concentra sulle condizioni di Albert Gudmundsson. L'islandese ha lavorato con il gruppo questa settimana e il suo debutto contro la Lazio sembra sempre più probabile, nonostante il recente infortunio al polpaccio e il processo in Islanda.

In difesa, Palladino potrebbe apportare modifiche dopo le difficoltà mostrate contro l'Atalanta. De Gea è confermato in porta, mentre Pongracic potrebbe rientrare dal primo minuto. Restano da decidere gli altri difensori, con Biraghi che potrebbe essere adattato a terzo difensore o sostituito. Ranieri e Quarta sono i favoriti per completare la linea difensiva, con Gosens a sinistra e il dubbio tra Dodò e Kayode a destra. A centrocampo, Mandragora, Bove e Cataldi dovrebbero essere confermati. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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