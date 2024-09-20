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Corriere Fiorentino: “Biraghi ancora braccetto? Quarta e Ranieri scalpitano” 

Palladino ora ha finalmente un'intera squadra a disposizione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 settembre 2024 08:42
Corriere Fiorentino: “Biraghi ancora braccetto? Quarta e Ranieri scalpitano”  - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina continua la preparazione per la partita contro la Lazio, in programma domenica al Franchi. L'allenatore Palladino ha finalmente l'intera squadra a disposizione dopo la pausa per le nazionali, e l'attenzione si concentra sulle condizioni di Albert Gudmundsson. L'islandese ha lavorato con il gruppo questa settimana e il suo debutto contro la Lazio sembra sempre più probabile, nonostante il recente infortunio al polpaccio e il processo in Islanda.

In difesa, Palladino potrebbe apportare modifiche dopo le difficoltà mostrate contro l'Atalanta. De Gea è confermato in porta, mentre Pongracic potrebbe rientrare dal primo minuto. Restano da decidere gli altri difensori, con Biraghi che potrebbe essere adattato a terzo difensore o sostituito. Ranieri e Quarta sono i favoriti per completare la linea difensiva, con Gosens a sinistra e il dubbio tra Dodò e Kayode a destra. A centrocampo, Mandragora, Bove e Cataldi dovrebbero essere confermati. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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