Gazzetta: “Quarta-Fiorentina a breve l’agente in città per discutere del rinnovo o della cessione”

In difesa tanto ruoterà intorno a Martinez Quarta che già la scorsa estate era stato vicino dal trasferirsi lontano dalle rive dell’Arno. A breve è atteso il suo agente a Firenze per discutere di un possibile rinnovo, il suo contratto scade nel 2025, o di una possibile cessione. Non verrà riscattato dal Verona invece Faraoni. Per la porta da monitorare la situazione di Christensen che, dopo solo un anno, potrebbe già lasciare la Toscana. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

