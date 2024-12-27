Nazione: “Quarta, da punto di riferimento a riserva di Comuzzo. Pronto l’addio”

Il calo di Quarta è stato evidente

La Fiorentina si prepara a salutare definitivamente Martinez Quarta. Il difensore argentino tornerà al River Plate nei prossimi giorni, liberando il posto a Nicolas Valentini, in arrivo a Firenze nei prossimi giorni. Uno scambio tutto argentino, con l'ex River che saluta la maglia viola dopo tanti anni.

Martinez Quarta era un punto di riferimento della difesa della Fiorentina. Ma con l'arrivo di Palladino è sceso in campo solo 16 volte andando a segno 4. Il calo è stato evidente, con l'argentino che diventato la riserva di Ranieri e Comuzzo. Il suo feeling con la porta è rimasto invariato, ma le prestazioni non esaltanti hanno fatto optare la Fiorentina alla cessione.

E così sarà. Il River Plate da 5 milioni è pronto a passare a 8 e la Fiorentina si prepara a chiudere. Si sta discutendo sulla percentuale della sua rivendita, visto che proprio il River Plate possedeva il 10%.Firmerà un contratto fino al 2028, stessa lunghezza di quello avuto a Firenze. E, destino vuole, farà coppia con l'ex viola Pezzella. Adesso Firenze si prepara ad abbracciare Nicolas Valentini. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/nazione-ikone-la-fiorentina-aspetta-lofferta-giusta-per-cederlo-christensen-verso-la-bundesliga/282282/