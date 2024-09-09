CorSport si domanda: "Male Ranieri e Quarta: responsabilità loro oppure è colpa del modulo?"

Uno è reduce dalla più brutta gara della sua carriera (parole sue). L’altro ha appena perso la Nazionale dopo un’annata spumeggiante. Luca Ranieri e Lucas Martinez Quarta, scrive il Corriere dello Spo...

Uno è reduce dalla più brutta gara della sua carriera (parole sue). L’altro ha appena perso la Nazionale dopo un’annata spumeggiante. Luca Ranieri e Lucas Martinez Quarta, scrive il Corriere dello Sport, speravano certo in un avvio di stagione migliore. È calcio d’estate, è sembrato dire, per giustificare le amnesie registrate dietro, tutto l’ambiente viola. Lo ha detto Palladino, lo ha ripetuto lo stesso Ranieri al termine di Fiorentina-Monza.

Sette gol presi in cinque gare contro Parma, Puskas Akademia (andata e ritorno), Venezia e Monza. Reti su cui, a girare, ci sono le responsabilità più o meno di tutti: non solo Quarta e Ranieri, ma anche di Biraghi, Kayode e Pongracic, ad esempio. Per questo, Palladino si sta interrogando su dove finiscano i limiti dei calciatori a disposizione e dove comincino le difficoltà degli stessi nel ‘digerire’ la nuova difesa a tre. Un dubbio che potrebbe essere portato via dal mercato: a gennaio arriverà Nicolas Valentini, che si svincolerà dal Boca Juniors. Sempre dall’Argentina, ma già da qualche giorno, è approdato al Viola Park Matias Moreno. Due rinforzi per il futuro, anche se l’ex Belgrano farà comodo sin da subito.

CRISCITIELLO: “COMMISSO DICE COSE SACROSANTE, MA IL PALAZZO È PIÙ FORTE DELLA GUERRA CHE COMBATTE DA SOLO”

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