La Fiorentina non ha più jolly in Conference, bisogna riscattare il passo falso. Guai a sottovalutare il Pafos
Sfida cruciale oggi che vale più dei tre punti
La Fiorentina torna in Conference League con l'obiettivo di riscattare il passo falso contro l'Apoel e consolidare la propria posizione tra le prime otto del girone, necessaria per accedere direttamente agli ottavi ed evitare i playoff. Attualmente ottava, la squadra viola affronta il Pafos, in una sfida cruciale che vale più dei tre punti, considerata la situazione equilibrata in classifica.
Palladino punta a mantenere i principi di gioco e gestire le energie con un turnover necessario, preparando una formazione competitiva nonostante il fitto calendario. Lo scrive La Nazione.
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