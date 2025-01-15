Nazione: “Rottura con Biraghi ed addio di Quarta. La doppia mossa può aver scosso lo spogliatoio”

I due erano i riferimenti dello spogliatoio

Se, indubbiamente, c'è un qualcosa che ha lasciato un segno nello spogliatoio (sarebbe da stupirsi se non fosse così) è la doppia decisione – tutto fatto e concluso in tre settimane o poco più – di staccare dalla rosa della squadra i due capitani. Cristiano Biraghi e Martinez Quarta, infatti, appena una manciata di mesi fa, quando la Fiorentina era in ritiro al Viola Park, erano stati riconosciuti da tutti e soprattutto dall'allenatore, i due riferimenti dello spogliatoio. Appunto i due capitani.

Ruolo questo che non è solo un'etichetta di prestigio, ma una vera e propria responsabilità Accompagnata, ovviamente, da sfumature come il prestigio morale, la maturità accumulata con l'esperienza, il fatto di essere 'riconoscibili e riconosciuti' leader dal resto del gruppo. Palladino aveva stabilito questo in estate. Poi in autunno le cose sono cambiate. C'è stata la rottura con Biraghi e c'è stato l'addio – immediato, alla prima offerta vera – di Quarta. Una doppia mossa che può aver scosso, spogliatoio e solidità del gruppo. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/il-corriere-dello-sport-scrive-contatti-tra-la-fiorentina-e-tudor-nello-sfogo-di-prade-anche-palladino/284729/