Gazzetta dello Sport, il Napoli vuole ripartire da Quarta. Operazione intorno ai 10 milioni di euro

In difesa, scrive La Gazzetta dello Sport, il Napoli dovrà andare sul sicuro. Lucas Martinez Quartadella Fiorentina piace tanto e da tanto tempo. Può giocare sia in una difesa a 3 che a 4. Ha il contratto in scadenza con i viola nel 2025 e ha un ingaggio basso per il Napoli. Affare che si può fare per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. E poi, scrive sempre la rosea, servirà un altro centrale mancino e tutte le strade portano a David Hancko (ex viola) del Feyenoord. Gli olandesi vogliono 30 milioni di euro, a 25 più bonus magari si può chiudere.

L’AIA HA FATTO ARRIVARE SUBITO AI DIRIGENTI DELLA FIORENTINA L’IMMAGINE DEL GOL DI LOOKMAN