Corriere dello Sport: “Fiorentina su Folorunsho, il Napoli chiede 10 milioni. Quarta sarà la pedina di scambio?”

Fiorentina pronta ad investire sul mercato per un sostituto di Bove

La Fiorentina è pronta ad investire sul mercato per sopperire all'assenza di Edoardo Bove. L'obiettivo è chiaro: serve un giocatore abile in fase di non possesso, il classico incontrista. Il primo nome sulla lista di Pradé e Goretti è quello che porta al centrocampista del Napoli, ex Hellas Verona, Micheal Folorunsho. Giocatore che piace alla dirigenza viola già dall'estate scorsa quando venne considerata l'ipotesi di formulare ai partenopei un'offerta per il prestito con obbligo di riscatto. L'ultimo giorno di mercato il ventiseienne fu a un passo dall'Atalanta, ma l'affare saltò perché Aurelio De Laurentiis pretese una percentuale sulla futura rivendita che i nerazzurri non offrirono.

A questo giro la strada per il centrocampista partenopeo sembra molto più facile da percorrere perché il Napoli non ha nessuna intenzione di ostacolare una sua possibile partenza. De Laurentiis chiede almeno 10 milioni di euro, una cifra accessibile che evidentemente la Fiorentina ha messo in conto di spendere per rinforzare una zona del campo così determinante. Il centrocampista sarebbe ben contento di trasferirsi a Firenze per trovare più continuità (finora in azzurro solo 7 presenze).

Per un giocatore che potrebbe arrivare dal Napoli alla Fiorentina ce ne sarebbe un altro che potrebbe fare il percorso inverso. Il calciatore in questione è Lucas Martinez Quarta. La società partenopea infatti sarebbe alla ricerca di un centrale e nella lista del direttore Manna è presente anche il nome dell'argentino. Non come primo obiettivo, visto che il sogno del Napoli porta la firma del centrale brasiliano della Juventus Danilo, ma comunque molto alto nella lista. Chissà che l'argentino non possa diventare una pedina di scambio nella potenziale operazione per Folorunsho, in caso di mancato accordo con Danilo. Ad ora è difficile prevedere la reale fattibilità di quest'ultimo scenario, sta di fatto che i club sono in continuo contatto per aggiornarsi sulle rispettive situazioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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